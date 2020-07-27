Вукоєвич, Гусєв і Михайлов працюватимуть з Луческу в «Динамо» - ЗМІ
Укрінформ
Також у тренерський штаб Луческу увійде його перекладач Олександр Спиридон, який працював з румуном в «Шахтарі».
Ведучий «Циганик Live» на FootballHub Ігор Циганик розповів, що в тренерський штаб Мірчі Луческу в «Динамо» повинні увійти екс-гравці київської команди Огнен Вукоєвич і Олег Гусєв.
«Повертається Олександр Спиридон. Нібито повертається, тому що Луческу поставив умову, щоб Спиридон працював в його тренерському штабі.
Також Вукоєвич, Гусєв, Михайлов - ті люди, які свого часу працювали в київському «Динамо», вони залишаються працювати в «Динамо» в тренерському штабі Луческу», - сказав Циганик.
Нагадаємо, сьогодні президент «Динамо» Ігор Суркіс спростував інформацію румунських ЗМІ про відставку Мірчи Луческу.