Арановський розсудить фінал плей-офф УПЛ за путівку у Лігу Європи УЄФА
Укрінформ
Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили офіційних осіб на фінальний матч плей-офф чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги сезону-2019/2020, в якому визначиться володар путівки до Ліги Європи УЄФА.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, на поєдинку між ковалівським "Колосом" і "Маріуполем" працюватиме суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА киянином Євгеном Арановським.
Фінал "Колос" - "Маріуполь" відбудеться 29 липня на столичному НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 19.30.
Переможець плей-офф отримає перепустку до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня, а матч - 17 вересня.
Фото: УАФ.