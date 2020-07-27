В Україні пройде перший чоловічий турнір ITF після карантину

З 31 серпня по 6 вересня у селі Хащеве Новомосковського району Дніпропетровської області пройде міжнародний тенісний турнір ITF із призовим фондом 15 тис дол.

Змагання відбудуться на території заміського клубу Lake Park, повідомляє BTU.

Це буде перший тенісний турнір в Україні після паузи в сезоні, яка через пандемію коронавірусу розпочалася у березні нинішнього року. Відновлення чоловічих та жіночих турнірів ITF заплановали на 17 серпня.

Заявочний список гравців на Lake Park Open стане відомий після 13 серпня.

Фото: Lake Park.