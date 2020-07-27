За команду Луческу ніхто не буде вболівати – лідер ультрас «Динамо»

Фанати київського клубу хочуть, щоб Луческу написав заяву на звільнення.

Лідер ультрас «Динамо» Олексій «Декстер» заявив «Профутболу», що київський клуб з Мірчею Луческу на чолі ніхто не буде підтримувати.

«За таке «Динамо» ніхто не буде вболівати. Бойкотування матчів - не зовсім правильний варіант в ситуації, що склалася. Але ми висловимо свою точку зору. Вона полягає в тому, що керівництво клубу повинне змінитися. Мова не про Мірчу Луческу, а про керівників «Динамо».

Зустріч уболівальників з Ігорем Суркісом важко назвати діалогом. Він вважає себе абсолютно правим і поводиться в стилі «Мої гроші. Що хочу, те й роблю».

Обі всіх уболівальників витерли ноги. Якими б не були результати, навіть якщо Луческу виведе «Динамо» в ЛЧ або досягне якихось успіхів - це все одно буде сприйматися, як об нас витерли ноги. Усе. По іншому ніяк.

Що повинен зробити Луческу, щоб вболівальники «Динамо» прийняли його? Написати заяву про відставку», - сказав Олексій.

Нагадаємо, «Динамо» звільнило Олексія Михайличенка і уклало 2-річний контракт з колишнім головним тренером «Шахтаря» Мірчею Луческу.