«Динамо» підпише захисника «Галатасараю» Маркао – ЗМІ

Посилення складу для Мірчі Луческу.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що бразильський центральний захисник «Галатасарая» Маркао незабаром може перейти в київське «Динамо».

24-річний захисник виступає за стамбульський клуб з 2019 року. До цього він грав у складі бразильських «Атлетіко Гояненсе» і «Атлетіко Паранаенсе» та португальських клубів «Ріу Аве» і «Шавіш».

У сезоні-2019/20 в активі Маркао 39 матчів у всіх турнірах за «Галатасарай». Результативними діями бразилець не відзначився.

Нагадаємо, «Динамо» звільнило головного тренера Олексія Михайличенка, призначивши на цю посаду Мірчу Луческу. Кияни в минулому сезоні фінішували другими в УПЛ і зуміли виграти Кубок України.