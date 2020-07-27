Луческу себе вичерпав – гендиректор «Шахтаря»

Керівництво «Шахтаря» критично сприйняло новину про призначення Луческу головним тренером «Динамо».

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін прокоментував телеканалу «Україна 24» причини відходу Мірчи Луческу з клубу в 2016 році і його призначення головним тренером «Динамо».

«За великим рахунком Луческу себе вичерпав. Клуб виріс, пішов вгору, а він залишився на тому ж рівні. За півроку до кінця контракту президент дав доручення знайти варіанти по майбутньому тренеру. Це рішення було продуманим, президент знав, на що йде.

Ми аналізували причини його переходу в «Динамо», але відповідь знайти дуже складно. Президент «Динамо» сказав під час зустрічі з ультрас, що він розмовляв з Луческу, той нібито злий на президента «Шахтаря», що той його звільнив, хоче довести, що це було неправильне рішення. Може, в цьому одна з причин.

Але не можна обходити стороною і прийняття рішення самим Луческу. Я пропрацював в клубі 17 років, навіть в страшному сні не можу уявити, що можу опинитися в «Динамо». Я не іноземець, може, у них це якось простіше відбувається.

Але перший асистент Карло Ніколіні, він іноземець, відмовився, хоча Луческу його запрошував. Він сказав, що не зможе ходити по Києву і дивитися в очі вболівальникам «Шахтаря».

Зате пішов його асистент Спиридон. Хоча за великим рахунком його функції зводяться до перекладу, а не тренувального процесу. Якщо підсумувати, Луческу називають Містером. Але той вчинок, який він скоїв, містери так не чинять», - сказав Палкін.

Разом з «Шахтарем» Мірча Луческу вісім разів ставав чемпіоном України, а в 2009 році виграв Кубок УЄФА.

Нагадаємо, 74-річного Луческу призначили головним тренером «Динамо», з ним підписали дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.