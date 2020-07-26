Матч за місце в Лізі Європи "Колос" - "Маріуполь" відбудеться на "Олімпійському"

Вирішальний поєдинок плей-офф футбольної Прем'єр-ліги України (УПЛ) за право зіграти в Лізі Європи УЄФА між ковалівським "Колосом" і "Маріуполем" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 29 липня, початок - о 19.30.

Про це інформує офіційний сайт УПЛ.

Як повідомляв Укрінформ, право розіграти останню від України, третю путівку в Лігу Європи УЄФА напередодні вибороли футболісти "Колоса" і "Маріуполя". Підопічні Руслана Костишина впевнено переграли "Дніпро-1" (4:1), а команда Олександра Бабича на виїзді взяла гору над "Олександрією" (2:1).

Переможець протистояння стартуватиме у Лізі Європи з другого кваліфікаційного етапу.

Нагадаємо, четверта команда УПЛ чернігівська "Десна" розпочне виступ у Лізі Європи з третього кваліфікаційного етапу, а бронзовий призер луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру.

Додамо, що переможець національної першості донецький "Шахтар" виступить у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА, а срібний призер київське "Динамо" розпочне наступний єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів.

Фото: НСК "Олімпійський".