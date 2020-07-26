Чигринський може перейти в "Стяуа"

Український захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський потрапив до списку інтересів румунського ФК "Стяуа".

Як повідомляє грецьке видання SDNA, клуб з Бухареста після втрати шансів на чемпіонство прийняв рішення посилитися досвідченим футболістом. Більш того, трансфер Чигринського - особиста ініціатива власника "Стяуа" Джіджі Бекалі.

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33-річний Чигринський минулого сезону чемпіонату Греції провів 21 матч і забив 3 м'ячі. У новому сезоні АЕК зіграє в Лізі Європи УЄФА.

Фото: ФК АЕК.