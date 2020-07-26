Українські біатлоністи тричі проходили тести на коронавірус за час зборів

Українські біатлоністи тричі проходили тести на коронавірус за час зборів

Укрінформ
Український біатлоніст Богдан Цимбал розповів про заходи безпеки, які дотримувалися в збірній України під час останнього збору в Сянках.

Спортсмен у Facebook зізнався, що кілька разів проходив тестування на наявність в організмі вірусу COVID-19, а також розповів про особливості прийому їжі і тренувань в умовах карантину.

"Карантин вимог всі дотримуються чітко: після кожного тренування в приміщенні - дезінфекція та прибирання. Їмо ми не в їдальні, а їжу нам приносять в одноразових контейнерах на поверх. За всі збори ми тричі проходили тест на Covid-19, на щастя всі здорові, всі тести негативні", - зазначив Цимбал.

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На зборах в Карпатах українці вперше в цьому сезоні провели комплексне тренування.

На фото: Богдан Цимбал у Буковелі (Facebook).

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