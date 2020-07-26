Українські біатлоністи тричі проходили тести на коронавірус за час зборів

Український біатлоніст Богдан Цимбал розповів про заходи безпеки, які дотримувалися в збірній України під час останнього збору в Сянках.

Спортсмен у Facebook зізнався, що кілька разів проходив тестування на наявність в організмі вірусу COVID-19, а також розповів про особливості прийому їжі і тренувань в умовах карантину.

"Карантин вимог всі дотримуються чітко: після кожного тренування в приміщенні - дезінфекція та прибирання. Їмо ми не в їдальні, а їжу нам приносять в одноразових контейнерах на поверх. За всі збори ми тричі проходили тест на Covid-19, на щастя всі здорові, всі тести негативні", - зазначив Цимбал.

На зборах в Карпатах українці вперше в цьому сезоні провели комплексне тренування.

На фото: Богдан Цимбал у Буковелі (Facebook).