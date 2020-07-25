Від коронавірусу помер лікар збірної України з футболу

Антону Худаєву було 48 років.

Сьогодні, 25 липня, помер лікар збірної України і «Металіста-1925» Антон Худаєв, повідомляє офіційний сайт клубу.

Худаеву було 48 років. Він помер після захворювання коронавірусом, зупинилося серце. Хвороба вразила 70% його легень, фахівець перебував під роботою апарату штучного дихання.

Худаєв більше 20 років працював лікарем в «Металісті». З 2016-го був у збірній України. Також в національній команді працював в 2010-му.