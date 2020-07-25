Українець Черкашин увійшов до ТОП-50 найперспективніших боксерів світу
Своєрідний рейтинг, до якого увійшли боксери не старші 25-ти років склала редакція американського телеканалу ESPN, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Уродженець Харкова Черкашин посів 38-е місце. Перше - у чинного чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі, майбутнього суперника українця Василя Ломаченка американця Теофімо Лопеса. Далі розташуйся ще три представники США - Девід Бенавідес, Шакур Стівенсон та Девін Гейні.
Нинішнього року Черкашин провів один бій, вигравши достроково у британця гамбійського походження Патріка Менді. Боксер переніс операцію на правій руці і його повернення очікується у жовтні-листопаді.
Загалом український боксер здобув на професіональному рингу 16 перемог у 16-ти боях (11 - дострокових).
Фото: klitschko-brothers.com.