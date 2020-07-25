Єгор Назарина стане гравцем «Зорі»

Український клуб викупає контракт Назарини у бельгійського «Антверпена».

Півзахисник «Антверпена» Єгор Назарин може стати повноцінним гравцем «Зорі», повідомляє Sport.ua.

Клуби обговорюють 3-річний контракт, а не оренду, як повідомлялося раніше. Якщо сторонам вдасться погодити умови угоди, то такий перехід відбудеться.

Контракт 23-річного українця з бельгійським клубом розрахований до літа 2021 року. Transfermarkt оцінює його в 400 000 євро.

Минулий сезон гравець провів в «Карпатах» на правах оренди. Забив 5 м’ячів (2 з пенальті) і віддав 1 гольовий пас в 15 матчах УПЛ.

Нагадаємо, у міжсезоння «Зорю» залишають кілька провідних гравців: Богдан Ледньов, Богдан Тимчик, Євген Чеберко і Богдан Михайличенко, який близький до переходу в «Андерлехт».

«Зоря» завершила сезон на третьому місці в УПЛ і в наступному сезоні зіграє в груповому раунді Ліги Європи.

Фото: сайт ФК "Карпати"