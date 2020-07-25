«Краковія» вперше в історії виграла Кубок Польщі

У фіналі клуб з Кракова обіграв в додатковий час «Лехію».

Клуб «Краковія» (Краків) українського захисника Олексія Дитятьєва в фіналі Кубка Польщі обіграла «Лехію» (Гданьск) 3:2, повідомляє Укрінформ.

«Лехія» вийшла вперед після голу Гайдарі на 21-й хвилині. Після перерви Ван Амерсфор відіграв один м'яч. Однак, «Лехія» зуміла знову вийти вперед - відзначився Ліпскі. «Краковії» вдалося перевести матч в овертайм - на 88-й хвилині рятівний м’яч забив Яблонскі.

Відзначимо, що з 80-ї хвилини через вилучення Малоча «Лехія» грала в меншості. Переможний гол в активі Вдовяка, який відзначився на 117-й хвилині.

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Український захисник Олексій Дитятьєв почав матч на лаві запасних і з'явився на полі в компенсований час до другого екстратайму.

Для «Краковії» - це перша перемога в Кубку Польщі в 114-річній історії клубу. Це перший трофей клубу з Кракова за 72 роки.

Фото: 400mm.pl