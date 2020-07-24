Перша ліга: «Металіст 1925» і «Рух» здобули перемоги
Укрінформ
«Рух» піднявся на 5-е місце.
В матчах 26-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Металіст 1925» (Харків) обіграв «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 3:1, а львівський «Рух» переміг «Гірняк-Спорт» (Горішні Плавні) 2:1, повідомляє Укрінформ.
«Металіст 1925» обіграв «Прикарпаття» 3:1 завдяки голам Ямполя, Дерека і Єрмоленка. Перемогу «Руху» принесли голи Калюжного і Кухаревича.
Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 54 (26), 2.«Минай» - 53 (26), 3.«Агробізнес» - 50 (26), 4.«Волинь» - 48 (26), 5.«Рух» - 48 (25), 6.«Металіст 1925» - 47 (26), 7.«Оболонь» - 46 (26).