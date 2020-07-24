Коноплянка повернувся до загальної групи "Шахтаря"

Футболіст національної збірної України Євген Коноплянка повернувся до загальної групи донецького "Шахтаря".

Хавбек відновився після пошкодження і провів повноцінну тренувальну сесію, повідомляє пресслужба донеччан.

"Сьогодні перший день повноцінно тренуюся з командою. Відчуваю себе добре. Настрій - супер! Дуже радий повернутися. Хоч і не так багато пропустив, лише пару тижнів, але все одно скучив за звичною роботою", - сказав футболіст.

"Шахтар" наприкінці липня проведе два спаринги - з "Поліссям" та "Вересом". Ці матчі стануть останнім етапом підготовки до поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга", який відбудеться 5 серпня у Києві. Перша зустріч у Німеччині завершилася перемогою українського клубу - 2:1.

Фото: shakhtar.com.