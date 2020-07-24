Чернат: Після перших успіхів фани "Динамо" змінять думку про Луческу

Колишній футбольний хавбек "Динамо" румун Флорін Чернат прокоментував призначення свого співвітчизника Мірчі Луческу на пост головного тренера київського клубу.

Чернат підкреслив, що перші ж позитивні результати змінять на краще ставлення уболівальників до екстренера "Шахтаря", повідомляє румунське видання GSP.

"Знаю, що в минулому у "Динамо" з Луческу були контакти після того, як Ребров залишив команду. Я думав, що він тоді прийде... Нині я налаштований оптимістично, оскільки знаю, що може зробити Мірча як тренер. Ми бачили реакцію уболівальників, але після перших же позитивних результатів "конфронтація" забудеться. Так, завжди були дискусії, коли він тренував "Шахтар". Він завжди казавв, що динамівцям допомагали судді. Однак це вже у минулому", - заявив ексхавбек "Динамо".

Нагадаємо, 40-річний румунський півзахисник грав за київське "Динамо" у період з 2001-го по 2009 роки. Він є п'ятиразовим чемпіоном та чотириразовим володарем Кубка України.

Фото: dynamo.kiev.ua.