Чигринський продовжить контракт з грецьким футбольним клубом АЕК
Укрінформ
Керівництво грецького футбольного клубу АЕК (Афіни) домовилося про подовження контракту з центральним захисником Дмитром Чигринським.
Нова угода з 33-річним українським гравцем розрахована на один рік, повідомляє у п'ятницю SDNA.
"Закріплення нового співробітництва підписами заплановане на сьогодні", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Чигринський намагався добитися від клубу підписання дворічного контракту.
Фото: sdna.gr.