Чигринський продовжить контракт з грецьким футбольним клубом АЕК

Чигринський продовжить контракт з грецьким футбольним клубом АЕК

Укрінформ
Керівництво грецького футбольного клубу АЕК (Афіни) домовилося про подовження контракту з центральним захисником Дмитром Чигринським.

Нова угода з 33-річним українським гравцем розрахована на один рік, повідомляє у п'ятницю SDNA

"Закріплення нового співробітництва підписами заплановане на сьогодні", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Чигринський намагався добитися від клубу підписання дворічного контракту.

Фото: sdna.gr.

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