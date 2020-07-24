Чигринський продовжить контракт з грецьким футбольним клубом АЕК

Керівництво грецького футбольного клубу АЕК (Афіни) домовилося про подовження контракту з центральним захисником Дмитром Чигринським.

Нова угода з 33-річним українським гравцем розрахована на один рік, повідомляє у п'ятницю SDNA.

"Закріплення нового співробітництва підписами заплановане на сьогодні", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Чигринський намагався добитися від клубу підписання дворічного контракту.

Фото: sdna.gr.