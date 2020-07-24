"Барселона" готова виставити на продаж дванадцятьох футболістів
Укрінформ
Керівництво іспанського футбольного гранда "Барселони" прийняло рішення про продаж дванадцятьох футболістів у найближче літнє трансферне вікно.
До списку таких гравців, зокрема, потрапили Нето, Нелсон Семеду, Самюель Умтіті, Хуніор Фірпо, Іван Ракитич, Артуро Відаль, Усман Дембеле та Мартін Брейтуейт, повідомляє іспанська спортивна газета Marca.
Крім того, продадуть і деяких футболістів, які повернуться з оренди. У зв'язку з цим видання називає Карлеса Аленью, Рафінью, Жана-Клера Тодібо та Філіппе Коутіньйо.
Фото: marca.com.