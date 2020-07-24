"Барселона" готова виставити на продаж дванадцятьох футболістів

Керівництво іспанського футбольного гранда "Барселони" прийняло рішення про продаж дванадцятьох футболістів у найближче літнє трансферне вікно.

До списку таких гравців, зокрема, потрапили Нето, Нелсон Семеду, Самюель Умтіті, Хуніор Фірпо, Іван Ракитич, ​​Артуро Відаль, Усман Дембеле та Мартін Брейтуейт, повідомляє іспанська спортивна газета Marca.

Крім того, продадуть і деяких футболістів, які повернуться з оренди. У зв'язку з цим видання називає Карлеса Аленью, Рафінью, Жана-Клера Тодібо та Філіппе Коутіньйо.

Фото: marca.com.