Заряджайся блискавкою Зевса — Parimatch представляє нового бренд-амбасадора

Данило Тесленко — екс-капітан золотого складу команди NatusVincere, чемпіон світу у двох різних версіях CounterStrike: 1.6 і GlobalOffensive.

Жива легенда CounterStrike і один з найбільш відомих і медійних людей у світовому кіберспорті Данило «Zeus» Тесленко та Parimatch оголосили про початок співпраці. Фанатів кіберспорту чекає безліч яскравих спільних активностей, нові турніри, навчання спортсменів-початківців в кіберакадемії.

Данило Тесленко — екс-капітан золотого складу команди NatusVincere, чемпіон світу у двох різних версіях CounterStrike: 1.6 і GlobalOffensive. Його аудиторія в соцмережах — понад 1,5 мільйона підписників. Зараз Данило є успішним бізнесменом. Він й надалі пов'язаний з кіберспортом і частину своїх проектів реалізує саме в цій сфері.

Читайте також: Перша українка в UFC увійшла до команди TEAM Parimatch

Співпраця з Данилом — ще один значний крок Parimatch в бік зміцнення лідируючих позицій в кіберспортивному бетінгу. Бренд уже давно і успішно розвиває кіберспортивний напрямок, реалізуючи власні масштабні турніри.

«Я радий стати амбасадором Parimatch, для мене це означає стати в один ряд з легендами спорту, Майком Тайсоном і Конором Макгрегором. Мені подобається стиль компанії, він збігається з моїм баченням світу: зухвалий, живий, непередбачуваний. Бетінг і кіберспорт йдуть поруч вже дуже довгий час, завдяки чому багато молодих команди почали свій шлях, а також були сформовані призові фонди турнірів. Попереду багато крутих активностей: вийде наш спільний мерч, ми продовжимо розвиток аматорського кіберспорту і багато іншого» — сказав Данило Тесленко.

«Ми починаємо співпрацювати з гравцем, ім'я якого вписано в історію світового кіберспорту. Він єдиний український гравець, який вигравав чемпіонат світу у двох різних версіях гри CounterStrike, 1.6 і GlobalOffensive. Данило — це легенда, знаменитий спортсмен і людина, яка по духу дуже близька нашій компанії. Попереду багато всього цікавого, ласкаво просимо в сім'ю Parimatch!» — привітав амбасадора Степан Шульга, Head of Esports Parimatch.