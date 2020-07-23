Іванчук обіграв китайця Дін Ліженя на супертурнірі "Легенди шахів"

На міжнародному онлайн-турнірі "Легенди шахів" завершилися партії третього туру.

Український гросмейстер Василь Іванчук здобув перемогу над Дін Ліженєм з Китаю - 2,5:1,5, повідомляє Укрінформ.

Результати інших матчів: Віші Ананд (Індія) - Володимир Крамник (Росія) - 0,5:2,5; Аніш Гірі (Голландія) - Ян Непомнящий (Росія) - 1,5:2,5; Петер Леко (Угорщина) - Магнус Карлсен (Норвегія) - 1,5:2,5; Борис Гельфанд (Ізраїль) - Петро Свідлер (Росія) - 1,5:2,5.

Турнірне становище: Карлсен, Свідлер - по 9 очок, Непомнящий - 8, Гельфанд - 6, Іванчук, Крамник - по 4, Гирі - 3, Леко - 2, Ананд, Дін Ліжень - по 0.

У четвертому турі, 24 липня, зустрінуться: Непомнящий - Іванчук, Свідлер - Дін Ліжень, Карлсен - Гельфанд, Крамник - Леко, Гірі - Ананд.

Турнір "Легенди шахів" почався з попереднього раунду, де протягом 9 днів грають 10 шахістів. Кожен матч складається з 4-х партій з контролем 15 хвилин + 10 секунд. Якщо нічия 2:2, то грається Армагеддон, де у білих 5 хвилин проти 4-х хвилин у чорних, але нічия означає, що чорні виграють матч. За перемогу без Армагеддона нараховується 3 очки, якщо ж матч закінчиться в Армагеддоні, то переможець отримає 2 очки, а той, хто програв - 1.

Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10. Єдина відмінність від матчів на попередньому етапі полягає в тому, що якщо матч закінчиться з рахунком 2: 2, то перед Армагеддоном будуть дві бліц-партії з контролем 5+3.

Призовий фонд складає $150 тисяч, переможець отримає $45 тисяч і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в $1 млн.