Повернення вболівальників на стадіони: у МОЗ озвучили умови

В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«Виходячи з епідситуації і загроз, які несе коронавірусна хвороба, ми відпрацювали регламент, дотримання якого дасть змогу вболівальникам повернутися на трибуни. Так, заповненість кожного сектору не повинна перевищувати 25%, при розсадці має враховуватися необхідна соціальна дистанція. Стадіони мають бути забезпечені необхідною кількістю санітайзерів, а на вході — обов’язковий термоскринінг», — підкреслив Степанов.

В МОЗ зазначили, йдеться про поступове залучення глядачів на матчі. Зокрема, на матчі плей-оф УПЛ сезону 2019-2020 25 та 29 липня у тестовому режимі.