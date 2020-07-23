Стала відома зарплата Луческу в «Динамо» - ЗМІ

Майже втричі менше ніж у «Шахтарі».

Сьогодні Мірча Луческу став головним тренером київського «Динамо». Як стало відомо Чемпіону, зарплатня румунського фахівця - 1,2 млн євро на рік.

Також в контракті тренера прописані додаткові бонуси. У разі виходу команди до групового етапу Ліги чемпіонів, Луческу отримає додаткові 500 тис євро. Така ж сума прописана й за виграш чемпіонства в сезоні-2020/21. Таким чином, якщо Луческу виконає всі поставлені завдання, то отримає 2,2 млн євро.

Зазначимо, що в «Шахтарі» румунський тренер отримував зарплату 3,5 млн на рік, а в «Зеніті» (Санкт-Петербург, Росія) - майже 5 млн євро.

Нагадаємо, сьогодні Мірча Луческу оголошений новим головним тренером «Динамо». Угода з румунським фахівцем підписано на 2 роки з опцією продовження на рік. Помічником 74-річного тренера стане Олександр Спиридон.

Фото: сайт ФК "Динамо"