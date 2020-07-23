Перша ліга: «Інгулець» несподівано зіграв внічию з «Чорноморцем»

«Минай» розгромив «Черкащину».

В матчі 26-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Інгулець» (Петрове) зіграла внічию з «Чорноморцем» (Одеса) 0:0, повідомляє Укрінформ.

Лідер Першої ліги – «Інгулець» несподівано не зумів обіграти на своєму полі «Чорноморець» - 0:0.

В іншому важливому матчі ігрового дня закарпатський «Минай» розгромив на виїзді «Черкащину» - 6:2. У гостей м’ячі забивали: Пиняшко, Карноза, Оринчак (двічі), Нурієв, Книс.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 54 (26), 2.«Минай» - 53 (26), 3.«Волинь» - 48 (25), 4.«Агробізнес» - 47 (25), 5.«Оболонь» - 46 (25), 6.«Рух» - 45 (24), 7.«Металіст 1925» - 44 (25).

Серед інших матчів 26-го туру, які зіграють 24 липня, відзначимо поєдинок претендентів на вихід в УПЛ «Агробізнес» - «Волинь».

Фото: chernomorets.odessa.ua