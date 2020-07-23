Президента клубу "Аробізнес" Собуцького довічно усунули від футболу
Укрінформ
Віцепрезидента УАФ і почесного президента клубу "Агробізнес" з Волочиська Хмельницької області Олега Собуцького довічно усунули від футболу.
Контрольно-дисциплінарний комітет асоціації виніс таке покарання за побиття арбітра Юрія Іванова після матчу Першої ліги чемпіонату України "Агробізнес" - "Минай", повідомляє Tribuna.com.
"Агробізнес" також оштрафували на 500 тисяч гривень,
Нагадаємо, після гри Юрій Іванов вказав у рапорті про факт рукоприкладства з боку Собуцького. Сам почесний президент "Агробізнеса" це заперечував.
Поліція відкрила справу за фактом побиття арбітра Іванова, вказавши порушником "відомих людей".
Фото: fcab.com.