Маркевич оцінив призначення Луческу головним тренером "Динамо"
Укрінформ
Голова комітету національних збірних УАФ та куратор львівського "Руха", заслужений тренер України Мирон Маркевич відреагував на призначення Мірчі Луческу новим наставником футболістів київського "Динамо".
З точки зору трансферної політики "Динамо" Луческу не зможе розраховувати на те, що було раніше у "Шахтарі", заявив Маркевич сайту Football24.
"Я не знаю, як це сприймати. Нині важко про щось казати. Я йому бажаю успіху на новій посаді. Чесно кажучи, не знаю, якою там буде трансферна політика клубу. Адже те, що Мірча міг собі дозволити у "Шахтарі", навряд чи буде в "Динамо". Не знаю, лише час покаже...", - сказав тренер.
Нагадаємо, "Динамо" та Луческу уклали дворічний контракт з опцією прологнаціі ще на рік.
Фото: fcrukh.com.