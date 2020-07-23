"Київ-Баскет" уклав угоду з призером Універсіади
Укрінформ
Клуб української баскетбольної Суперліги "Київ-Баскет" досяг угоди з 22-річним українським форвардом Артемом Ковальовим.
Минулого сезону Ковальов зіграв 25 поєдинків у чемпіонаті України за южненський "Хімік". Він у середньому набирав 7,8 очка, робив 4,3 підбирання, 0,9 передачі за матч, повідомляє пресслужба ФБУ.
У клубній системі "Хіміка" баскетболіст перебував шість останніх років.
Минулого року Ковальов став срібним призером Універсіади у складі студентської збірної України.
Фото: fbu.ua.