"Київ-Баскет" уклав угоду з призером Універсіади

Клуб української баскетбольної Суперліги "Київ-Баскет" досяг угоди з 22-річним українським форвардом Артемом Ковальовим.

Минулого сезону Ковальов зіграв 25 поєдинків у чемпіонаті України за южненський "Хімік". Він у середньому набирав 7,8 очка, робив 4,3 підбирання, 0,9 передачі за матч, повідомляє пресслужба ФБУ.

У клубній системі "Хіміка" баскетболіст перебував шість останніх років.

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Минулого року Ковальов став срібним призером Універсіади у складі студентської збірної України.

Фото: fbu.ua.