Малиновський - в ТОП-5 футболістів Серії А після виходу з карантину

Півзахисник футбольної збірної України та італійського клубу "Аталанта" Руслан Малиновський після паузи у чемпіонаті Серії А, пов'язаної з пандемією коронавірусу, демонструє яскраву гру.

Нині він входить до ТОП-5 найкорисніших виконавців однієї з кращих європейських ліг за оцінками InStat, повідомляє Zbirna.com.

Кращі футболісти Серії А за оцінками InStat Index у матчах, зіграних після закінчення карантину:

1. Кріштіану Роналду ("Ювентус") - 353 бали

2. Хакан Чалханоглу ( "Мілан") - 341

3. Родріго де Пауль ("Удінезе") - 336

4. Тео Ернандес ("Мілан") - 335

5. Руслан Малиновський ("Аталанта") - 328

6. Франк Кессі ("Мілан") - 327

7. Маттейс де Лігт ("Ювентус") - 325

8. Ісмаель Беннасер ("Мілан") - 322

9. Пауло Дибала ("Ювентус") - 321

10. Генріх Мхітарян ("Рома") - 321.

Варто також відзначити, що Малиновський входить до десяток кращих гравців Серії А за цей період за кількістю ударів по воротах (ділить 7-8-е місця) та ключових передач (7-8).

Фото: atalanta.it.