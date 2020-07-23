Малиновський - в ТОП-5 футболістів Серії А після виходу з карантину
Нині він входить до ТОП-5 найкорисніших виконавців однієї з кращих європейських ліг за оцінками InStat, повідомляє Zbirna.com.
Кращі футболісти Серії А за оцінками InStat Index у матчах, зіграних після закінчення карантину:
1. Кріштіану Роналду ("Ювентус") - 353 бали
2. Хакан Чалханоглу ( "Мілан") - 341
3. Родріго де Пауль ("Удінезе") - 336
4. Тео Ернандес ("Мілан") - 335
5. Руслан Малиновський ("Аталанта") - 328
6. Франк Кессі ("Мілан") - 327
7. Маттейс де Лігт ("Ювентус") - 325
8. Ісмаель Беннасер ("Мілан") - 322
9. Пауло Дибала ("Ювентус") - 321
10. Генріх Мхітарян ("Рома") - 321.
Варто також відзначити, що Малиновський входить до десяток кращих гравців Серії А за цей період за кількістю ударів по воротах (ділить 7-8-е місця) та ключових передач (7-8).
Фото: atalanta.it.