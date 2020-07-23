Луческу може заробляти в "Динамо" майже 3 млн євро на рік

Керівництво футбольного клубу "Динамо" хоче, щоб київську команду очолив 74-річний румунський фахівець Мірча Луческу.

Столичний клуб готовий платити екснаставнику "Шахтаря" майже 3 млн євро на рік, повідомляє румунський видання Ziare.com. https://ziare.com/fotbal/antrenori/exclusiv-mircea-lucescu-negocieri-cu-dinamo-kiev-si-dinamo-zagreb-surkis-si-fratii-mamic-l-au-sunat-pe-antrenorul- roman-1621154

Тим часом, у послугах Луческу дуже зацікавлене ще одне "Динамо" - загребське, а також турецький "Трабзонспор".

Фото: wikipedia.org.