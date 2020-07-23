Українець Шахов взяв участь у важливій перемозі "Лечче" у грі Серії А

У 35-у турі італійської Серії А клуб "Лечче" півзахисника національної футбольної збірної України Євгена Шахова на власному полі здолав "Брешію" - 3:1.

Українець розпочав поєдинок у запасі й увійшов у гру одразу по перерві, повідомляє пресслужба УАФ.

З 32-ма очками "Лечче" посідає 18-ту сходинку в турнірній таблиці і зберігає шанси на порятунок від вильоту до Серії В.

Додамо, що нинішнього сезону Шахов зіграв у складі італійського клубу 22 матчі, в яких забив один м’яч і відзначився трьома результативними пасами.

Фото: uaf.ua.