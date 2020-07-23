"Десна" проводитиме матчі Ліги Європи в Києві

Чернігівський футбольний клуб "Десна" проводитиме матчі Ліги Європи УЄФА в Києві.

Про це повідомив "Українській правді" спортивний директор Десни Вадим Мельник.

"Поки у Чернігова немає достатньо великого стадіону, щоб грати матчі єврокубків вдома. Ми будемо зустрічати своїх уболівальників в Києві. При цьому, ми продовжуємо працювати над розвитком власної спортивної інфраструктури. Сподіваємося, що одного разу нам вдасться провести європейські матчі в Чернігові", - наголосив Мельник.

Нагадаємо, команда Олександра Рябоконя фінішувала на четвертому місці у футбольній Прем'єр-лізі України. Наступний сезон для чернігівського клубу стане дебютним у єврокубках. "Десна" почне виступи з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Фото: desna.football.