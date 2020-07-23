АПЛ: «Ліверпуль» переміг «Челсі», забивши п’ять м’ячів

Команда Юргена Клоппа здобула 31-у перемогу в сезоні.

В центральному матчі 37-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на своєму полі «Челсі» 5:3, повідомляє Укрінформ.

Чинні чемпіони забили три м’ячі ще в першому таймі. Відзначились Кейта, Александр-Арнольд і Вейналдум. Перед самою перервою Жиру один гол відіграв.

В другому таймі за «Ліверпуль» забивали Фірміно і Окслейд-Чемберлен. У «Челсі» голи в активі Абрахама і Пулішича. 5:3 – результативна перемога «Ліверпуля».

«Ліверпуль» набрав 96 очок і посідає перше місце. «Челсі» залишився на 4-й позиції, у команди 63 очки.

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