"Реал" отримав найбільшу вигоду від суддівських рішень в Ла Лізі

Підбито підсумки суддівства в завершився чемпіонаті Іспанії з футболу. При підрахунку враховувалися пенальті, видалення, картки та інші показники.

Як повідомляє Twitter MisterChip, найбільшу вигоду від рішень арбітрів отримав мадридський "Реал", який став чемпіоном. У першу п'ятірку також увійшли "Атлетико", "Сельта", "Севілья" і "Вільярреал".

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Віцечемпіон "Барселона" в рейтингу посіла 15-е місце. Каталонці закінчили сезон у Ла Лізі з негативним балансом суддівських рішень в трьох основних статистичних показниках (пенальті, видалення і жовті картки) вперше з сезону-1995/96.