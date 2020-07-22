Матчі єврокубків проходитимуть без глядачів до подальших розпоряджень - УЄФА

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін висловив думку про зміни в футболі через пандемію коронавірусної інфекції.

"З професійної точки зору я відчував великий тиск, було багато важкої роботи. Але я радий, що футбол, на щастя, повертається по всій Європі. УЄФА пожертвував частиною свого сезону, щоб до кінця липня можна було дограти поточні внутрішні змагання, а вже в серпні довести до кінця власні клубні турніри сезону-2019/20. Ліги на це погодилися. Солідарність клубів буде так само важлива під час вересневого вікна для матчів збірних. До подальших розпоряджень ми проводитимо матчі єврокубків без глядачів. Ризикувати не будемо. Основну увагу, звичайно, приділяємо елітним турнірів. Але очевидно, що життєво важливим елементом нашої місії завжди буде масовий футбол. В умовах нових медичних протоколів і приписів в першу чергу важливо, щоб ніхто не піддавав себе непотрібним ризикам. Ми повинні бути особливо обережні там, де справа стосується дітей", - наводить слова Чеферіна пресслужба УЄФА.

Нагадаємо, Ліга чемпіонів повинна бути дограна в форматі "Фіналу восьми" в столиці Португалії Лісабоні, а Ліга Європи - в німецьких Кельні, Дуйсбургу, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені.

Фото: uefa.com.