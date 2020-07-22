«Металіст 1925» звільнив головного тренера
Укрінформ
Андрія Демченка тимчасово замінив В'ячеслав Хруслов.
«Металіст 1925» припинив співпрацю з головним тренером Андрієм Демченком. Разом з ним харківський клуб залишили і його помічники - Євген Пісоцький та Роман Романов, повідомляє офіційний сайт клубу.
На посаду виконуючого обов'язки головного тренера харківського клубу призначений спортивний директор «Металіста 1925» - В'ячеслав Хруслов.
«Металіст 1925» поступився в трьох останніх матчах Першої ліги із загальним рахунком 0:4. Всіх поразок команда зазнала в матчах з прямими конкурентами за вихід в УПЛ – «Авангардом», «Минаєм» та «Волинню».
Зараз харків'яни посідають 7-у позицію в Першій лізі. В активі команди 44 очки. До зони виходу в УПЛ – 4 очки.
Фото: сайт "Металіст 1925"