Чоловіча та жіноча команди "Прометея" зіграють в баскетбольних єврокубках
Укрінформ
Чоловіча та новостворена жіноча команди баскетбольного клубу "Прометей" з Кам'янського візьмуть участь в євросезоні-2020/21.
Про це у своєму Facebook повідомив президент клубу Володимир Дубинський.
Жеребкування Кубка Європи ФІБА пройде 18 серпня в режимі онлайн, а жіночого Єврокубку 17 серпня.
За попередньою інформацією, перші матчі українські команди проведуть 23-24 вересня.
При цьому, згідно з вимогами ФІБА, в заявці "Прометей" вказав два зали для проведення єврокубків - домашню арену СК "Прометей", а також запорізький Палац спорту "Юність".
За словами Дубинського, в результаті переговорів з ФІБА, клуб з Кам'янського отримав дозвіл проводити перші єврокубкові матчі на домашній арені.