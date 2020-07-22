Чоловіча та жіноча команди "Прометея" зіграють в баскетбольних єврокубках

Чоловіча та новостворена жіноча команди баскетбольного клубу "Прометей" з Кам'янського візьмуть участь в євросезоні-2020/21.

Про це у своєму Facebook повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

Жеребкування Кубка Європи ФІБА пройде 18 серпня в режимі онлайн, а жіночого Єврокубку 17 серпня.

За попередньою інформацією, перші матчі українські команди проведуть 23-24 вересня.

При цьому, згідно з вимогами ФІБА, в заявці "Прометей" вказав два зали для проведення єврокубків - домашню арену СК "Прометей", а також запорізький Палац спорту "Юність".

За словами Дубинського, в результаті переговорів з ФІБА, клуб з Кам'янського отримав дозвіл проводити перші єврокубкові матчі на домашній арені.