Гандбол: Україна зіграє проти Росії у відборі на Євро-2022 на нейтральному полі

Є попередня домовленість, що обидва матчі пройдуть у Мінську.

Генеральний секретар Федерації гандболу України Олександр Гладун прокоментував результати жеребкування кваліфікації на ЧЄ-2022 для чоловічої збірної України, повідомляє сайт ФГУ.

«Європейська федерація, з урахуванням всіх проблем в нашій відбірковій групі до Євро-2022, розробила оновлений варіант календаря, який затвердили учасники.

Матчі збірних України та Росії пройдуть в 1-м і 2-м турах на нейтральній території. Є попередня домовленість, що обидва матчі пройдуть у Мінську. З великою ймовірністю, датами двох матчів стануть 5 і 7 листопада.

Група у нас дуже рівна, можна сказати, що Чехія – фаворит, але не можна говорити про їх відверту перевагу. Також впевнений, що готова робити сюрпризи збірна Фарерських островів.

У нас рівна за складом команда, важливо, щоб в ній знайшовся лідер, який поведе за собою хлопців. Думаю, збірна України здатна досягти позитивного результату», - сказав Гладун.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з гандболу зіграє в групі відбору на Євро-2022 проти Росії, Чехії та Фарерських островів. На Євро вийдуть команди, які посядуть 1-2 місця в групі, а також 4 найкращі команди, які в своїх квартетах посядуть треті місця.