Леднєв і Тимчик повернуться із "Зорі" до "Динамо"

Закінчився термін оренди в луганському футбольному клубі "Зоря" півзахисника Богдана Леднєва та захисника Олександра Тимчика.

Футболісти повернуться до розташування київського "Динамо" і разом з першою командою 30 липня розпочнуть підготовку до нового сезону, повідомляє пресслужба киян.

Тимчик виступав у складі "Зорі" з лютого 2018 року. У сезоні-2019/2020 захисник провів за луганчан 30 матчів у чемпіонаті України, один - у Кубку країни та 6 - у Лізі Європи.

Леднєв захищав кольори луганського клубу з липня 2018-го. Минулого сезону він зіграв 27 матчів в УПЛ, забив 11 м'ячів, ставши кращим бомбардиром "Зорі". На рахунку Богдана також одна гра в Кубку України (1 гол) та 5 - у Лізі Європи (1 гол).

На фото: Богдан Леднєв/uaf.ua.