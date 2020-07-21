"Динамо" проведе тритижневий збір у Кончі-Заспі

Футболісти київського "Динамо" пішли у відпустку, з якої повернуться вже 30 липня.

Підготовку до нового сезону столична команда проведе на клубній навчально-тренувальній базі у Кончі-Заспі під Києвом, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Тренувальний збір триватиме близько трьох тижнів", - зазначається у повідомленні. До сезону команду готуватиме новий тренер.

Початок сезону-2020/2021 в УПЛ попередньо запланований на 22 серпня, але цю дату має затвердити виконкомом УАФ.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.