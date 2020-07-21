Запоріжжя уперше прийме матч жіночої збірної України з футболу

Восени національна жіноча футбольна збірна України продовжить виступ у кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року.

Один з поєдинків команди пройде 22 вересня на запорізькій "Славутич-Арені", повідомляє пресслужба УАФ.

"Українська збірна нинішнього року має зіграти ще п'ять матчів в оновлені дати. Відбірковий цикл продовжиться у вересні. 18-го числа наші дівчата проведуть виїзний поєдинок із командою Чорногорії, а 22-го прийматимуть збірну Греції. У жовтні на команду очікують також два матчі - домашній з Ірландією (23-го) та гостьовий із Грецією (27-го). Завершуватимуть груповий етап відбору ЧЄ "синьо-жовті" зустріччю в рідних стінах із чорногорками (1 грудня)", - зазначається у повідомленні.

Становище команд у групі I: Ірландія - 13 очок (після 5-ти ігор), Німеччина - 12 (4), Греція - 4 (4), Україна - 0 (3), Чорногорія - 0 (4).

Зміна дат проведення турніру пов’язана з перенесенням через пандемію коронавірусу із 2020-го на 2021 рік чемпіонату Європи серед чоловіків та Олімпіади.

Фото: uaf.ua.