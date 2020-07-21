Іванчук зіграє з угорцем Леко на старті онлайн супертурніру "Легенди Шахів"

У вівторок, 21 липня, починається міжнародний онлайн-турнір "Легенди Шахів", в якому візьме участь український гросмейстер Василь Іванчук.

У супертурнірі для 10 шахістів зіграють чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен, Дін Ліжень з Китаю, росіянин Ян Непомнящий і голландець Аніш Гірі, які гратимуть з ветеранами - учасниками матчів на першість світу Василем Іванчуком, Віші Анандом з Індії, росіянами Володимиром Крамником і Петром Свідлером, Борисом Гельфандом з Ізраїлю і угорцем Петером Леко, повідомляє Укрінформ.

У першому турі зустрінуться: Леко - Іванчук, Крамник - Непомнящий, Гирі - Карлсен, Ананд - Свідлер і Гельфанд - Дін Ліжень.

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Турнір "Легенди Шахів" почнеться з попереднього раунду, де протягом 9 днів гратимуть 10 шахістів. Кожен матч буде складатися з 4-х партій з контролем 15 хвилин + 10 секунд. Якщо нічия 2:2, то буде Армагеддон, де у білих 5 хвилин проти 4-х хвилин у чорних, але нічия означає, що чорні виграють матч. За перемогу без Армагеддона нараховується 3 очки, якщо ж матч закінчиться в Армагеддоні, то переможець отримає 2 очки, а той, хто програв - 1.

Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10. Єдина відмінність від матчів на попередньому етапі полягає в тому, що якщо матч закінчиться з рахунком 2: 2, то перед Армагеддоном будуть дві бліц-партії з контролем 5+3.

Призовий фонд складає $150 тисяч, переможець отримає $45 тисяч і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в $1 млн.

На фото: Василь Іванчук (Укрінформ).