Підручний нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня

Указ Президента України Володимира Зеленського про нагородження Підручного підписали ще на початку року.

Український біатлоніст Дмитро Підручний отримав орден «За заслуги» III ступеня. Вручення нагороди відбулося в приміщенні Тернопільської обласної державної адміністрації, повідомляє сайт Національної поліції.

Указ Президента України Володимира Зеленського про нагородження Підручного підписали ще на початку року, однак біатлоніст отримав орден лише сьогодні через карантинні обмеження, викликаних пандемією коронавірусу.

У березні 2019 року Підручний виграв «золото» в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді. Раніше Дмитро отримав від Володимира Зеленського президентську стипендію в розмірі 12 тисяч гривень за перемогу на світовій першості.

Нагадаємо, що відкриття біатлонного сезону-2020/21 пройде в Контіолахті (Фінляндія) 27 листопада.

Фото: tp.npu.gov.ua