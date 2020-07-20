Жуніор Мораес виграв гонку бомбардирів УПЛ у сезоні-2019/20

Форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес став найкращим бомбардиром нинішнього сезону футбольної Прем'єр-ліги України (УПЛ).

На рахунку 33-річного Мораеса 20 м'ячів (1 з пенальті) в 27 матчах національної першості, повідомляє Укрінформ.

Друге місце в суперечці бомбардирів посів нападаючий чернігівської "Десни" Олександр Філіппов, який відзначився 16 голами (3 з пенальті) в 30 матчах.

Трійку лідерів замкнули гравці київського "Динамо" Владислав Супряга (оренда в "Дніпро-1") і Віктор Циганков, які забили по 14 м'ячів.

Фото: ФК "Шахтар" (Донецьк).