Ла Ліга: «Барселона» розгромила «Алавес» в останньому турі

Мессі забив двічі, він очолює список бомбардирів чемпіонату.

В матчі заключного 38-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» на виїзді розгромила «Алавес» 5:0, повідомляє Укрінформ.

Каталонці легко здобули перемогу на фініші чемпіонату. За «Барселону» забивали: Фаті, Мессі (двічі), Луїс Суарес і Семеду.

Мессі з 25 голами очолює список кращих бомбардирів Ла Ліги, випереджаючи нападника «Реала» Каріма Бензема на чотири м'ячі.

«Барселона» завершила сезон-2019/20 на другому місці Ла Ліги. Каталонці відстають від «Реала» на чотири очки. «Реал» сьогодні зіграє з «Леганесом».

Фото: Marca