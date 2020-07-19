"Львів" програв "Маріуполю" у заключному турі чемпіонату України з футболу

Футболісти "Львова" поступилися "Маріуполю" у заключному, 32-му турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Матч на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 2:0 на користь гостей, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів стали Максим Чех (32-а хвилина) і В'ячеслав Чурко (58, з пенальті).

"Маріуполь" посів 8-е місце і проведе матчі плей-офф за путівку в Лігу Європи УЄФА. У півфіналі суперником приазовців буде п'ята команда національної першості "Олександрія". В іншому протистоянні зійдуться ковалівський "Колос" і "Дніпро-1", які розташувалися на шостій та сьомій позиціях відповідно. Переможці у фіналі плей-офф розіграють право представляти Україну у другому кваліфікаційному етапі Ліги Європи.

Заключні поєдинки регулярного чемпіонату країни стартують сьогодні о 19.30. "Колос" приймає київське "Динамо", луганська "Зоря" - чернігівську "Десну", а "Олександрія" зіграє з чемпіоном України донецьким "Шахтарем".

Результати туру:

"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

Голи: Владислав Супряга (25-а, 40-а хвилини), Олексый Хобленко (51).

Матч "Олімпік" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) не відбувся. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ.

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Турнірне становище клубів УПЛ:

перша шістка - "Шахтар" - 81 очко (після 31-ї гри), "Динамо" - 59 (31), "Зоря" - 57 (31), "Десна" - 55 (31), "Олександрія" - 48 (31), "Колос" - 29 (31);

друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (30), "Маріуполь" - 36 (30), "Олімпік" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (30), "Львів" - 24 (32), "Карпати" - 15 (24).

Фото: football24.