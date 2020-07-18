Серія А: «Аталанта» Малиновського не зуміла обіграти «Верону»

Український півзахисник вийшов у стартовому складі і відіграв 78 хвилин.

В матчі 34-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» українського хавбека Руслана Малиновського зіграла внічию на виїзді з «Вероною» 1:1, повідомляє Укрінформ.

Обидва голи припали на другу половину матчу. Спершу в рахунку повели гості – на 50-й хвилині відзначився Дуван Сапата. Однак через дев'ять хвилин «Верона» відігралася зусиллями Пессіни.

Українець Малиновський вийшов у стартовому складі «Аталанти» і відіграв 78 хвилин. Результативними діями хавбек не відрізнявся.

«Аталанта» йде на третьому місці з 71 очком в активі, поступаючись «Інтеру» за додатковими показниками. У наступному турі 21 липня «Аталанта» прийматиме «Болонью».

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