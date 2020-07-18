Чигринський через травму стегна не дограє сезон у Греції

33-річний український футбольний захисник клубу АЕК (Афіни) Дмитро Чигринський не допоможе команді у заключних матчах сезону.

У гравця діагностували пошкодження привідного м'яза правого стегна, повідомляє Sdna.gr.

Українець не зіграє у двох поєдинках АЕКа з пірейським "Олімпіакосом". 19 липня команди зустрінуться в останньому турі чемпіонату Греції, а 26 липня - у фіналі Кубка країни.

АЕК йде на третьому місці турнірної таблиці чемпіонату, поступаючись ПАОКу три очки.

Контракт Чигринського з АЕКом закінчується наприкінці нинішнього сезону. Керівництво клубу хоче зберегти українця і має намір запропонувати йому нову дворічну угоду, але зі зменшеною заробітною платою.

Нинішнього сезону Чигринський провів за АЕК 25 матчів і забив три м'ячі.

Футбол: sdna.gr.