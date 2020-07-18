Теніс: Квітова перемогла Петкович на шляху до фіналу турніру в Берліні

12-та "ракетка" світу Петра Квітова з Чехії зіграє у фіналі хардового виставкового турніру Bett1 Aces у столиці Німеччини.

18 липня на корті, який розташований в ангарі берлінського аеропорту Темпельгоф, чеська тенісистка перемогла Андреа Петкович з Німеччина (№87 WTA) - 4:6, 6:4, 10:5, повідомляє Укрінформ.

В іншому півфінальному поєдинку сьогодні зіграють українка Еліна Світоліна (5) та латвійка Анастасія Севастова (43).

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Нагадаємо, на нещодавньому трав'яному турнірі у Берліні, що проходив на стадіоні Штеффі Граф, перша "ракетка" України була кращою за представницю Латвії - 7:6 (7:2), 6:3.

Фото: tennisua.org.