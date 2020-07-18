Теніс: Квітова перемогла Петкович на шляху до фіналу турніру в Берліні
Укрінформ
12-та "ракетка" світу Петра Квітова з Чехії зіграє у фіналі хардового виставкового турніру Bett1 Aces у столиці Німеччини.
18 липня на корті, який розташований в ангарі берлінського аеропорту Темпельгоф, чеська тенісистка перемогла Андреа Петкович з Німеччина (№87 WTA) - 4:6, 6:4, 10:5, повідомляє Укрінформ.
В іншому півфінальному поєдинку сьогодні зіграють українка Еліна Світоліна (5) та латвійка Анастасія Севастова (43).
Нагадаємо, на нещодавньому трав'яному турнірі у Берліні, що проходив на стадіоні Штеффі Граф, перша "ракетка" України була кращою за представницю Латвії - 7:6 (7:2), 6:3.
Фото: tennisua.org.