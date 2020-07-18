Смалійчук може розпустити "Карпати", якщо їм не дадуть грати у Першій лізі
Укрінформ
Львівська футбольна команда "Карпати" може припинити своє існування, якщо клуб не допустять наступного сезону до виступів у чемпінаті України серед команд Першої ліги.
В такому випадку співвласник клубу Олег Смалійчук може розпустити команду. У першості країни серед аматорів вона участі не братиме, повідомляє Sport.ua.
Нагадаємо, що контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Прем'єр-ліги виключив команду зі змагань за неявку на два матчі чемпіонату УПЛ проти "Маріуполя".
У "Карпат" є право протягом десяти днів оскаржити рішення КДК в апеляційному комітеті УАФ.
Футбол: fckarpaty.com.