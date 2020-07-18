В Італії Малиновський зробив великий крок вперед у тактиці – експерт

Український півзахисник прогресує в Серії А.

Колишній гравець збірної України і телевізійний експерт Євген Левченко прокоментував сайту «Команда №1» гру півзахисника «Аталанти» Руслана Малиновського.

«Малиновський - на коні. Коли він ще грав в Бельгії, багато голландських клубів ним цікавилися. Але на той час було видно, що півзахисник готовий до топ-чемпіонату.

У Малиновського, який виступає перший сезон в Італії і не завжди потрапляє в стартовий склад, статистика просто вражаюча (в останніх чотирьох матчах два голи і чотири результативні передачі). Видно, що Руслан перебуває в хорошому фізичному стані, і в тактичному розумінні гри він зробив великий крок вперед. За це лише можна сказати спасибі італійському чемпіонату і тренеру «Аталанти» Гасперіні», - сказав Левченко.

У нинішньому сезоні на рахунку Малиновського 7 голів і 4 результативні передачі в 29 матчах за «Аталанту» в Серії А.

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