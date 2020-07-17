Новий сезон УПЛ стартує 22 серпня

Матч за Суперкубок України повинен відбутися 25 серпня.

За інформацією Sport Arena, клуби УПЛ затвердили проект календаря чемпіонату України сезону-2020/21.

Базовою датою 1-го туру буде 22 серпня. У першій частині сезону, до зимової перерви, зіграють 13 турів. Останній ігровий день (13-й тур) в 2020-му заплановано на 12 грудня. Весняна частина стартує 13 лютого 2021 року. Останній 26-й тур запланований на 15 травня.

Матч за Суперкубок України повинен відбутися 25 серпня. Фінал Кубка України пройде 12 травня.

Тепер це рішення клубів УПЛ повинен затвердити УАФ, але немає причин вважати, що календар остаточно не узгодять.

У наступному сезоні чемпіонату України зіграють 14 команд. З УПЛ вилітає одна гірша команда («Карпати»), а з Першої ліги безпосередньо заходять три клуби.

Фото: Укрінформ